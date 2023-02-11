Lucas Necul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Necul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Necul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Necul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Necul 21 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Misael Necul şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Necul Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Necul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Necul'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Necul Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Necul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Necul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Necul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ekim 2021 yılında OF Ierapetras

1 Temmuz 2022 yılında Deportivo Madry

Lucas Necul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Necul şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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