Lucas Nyman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Nyman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Nyman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Nyman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Nyman 3 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Nyman Engelmand şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Nyman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Nyman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Nyman'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Nyman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Nyman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Nyman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Nyman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Oure F. Akademi

1 Ağu 2020 yılında NFC U19

1 Temmuz 2022 yılında Nyköbing FC

Lucas Nyman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Nyman şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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