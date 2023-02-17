Lucas Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Oliveira 5 Şubat 2004 tarihinde Trindade şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas de Almeida Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Oliveira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Oliveira, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD Nacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Oliveira'nin CD Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2022 yılında Ceres EC

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Lucas Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Oliveira şuan CD Nacional takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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