Lucas Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Oliveira 2 Şubat 1996 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas da Cruz Oliveira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Oliveira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Oliveira'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Oliveira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eulucasoliveira96/

Haberin Devamı

Lucas Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2018 yılında Atlético-GO

6 Ağu 2018 yılında Bangu-RJ

9 Ağu 2018 yılında Atlético-GO

4 Şubat 2022 yılında Cruzeiro

12 Eylül 2022 yılında Atlético-GO

14 Eylül 2022 yılında Cruzeiro

Lucas Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Oliveira şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.