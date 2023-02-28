Lucas Ontivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ontivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ontivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ontivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ontivero 9 Eylül 1994 tarihinde Catamarca şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Elías Ontivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ontivero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Ontivero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Ontivero'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Ontivero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ontivero94Lucas

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Lucas Ontivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Ontivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Ontivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ontivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2011 yılında Indep'te U20

1 Temmuz 2012 yılında CA Fénix

31 Ocak 2014 yılında Galatasaray

31 Ağustos 2014 yılında Gaziantepspor

21 Ocak 2015 yılında Galatasaray

3 Şubat 2015 yılında Honvéd

30 Haziran 2015 yılında Galatasaray

3 Eylül 2015 yılında NK Olimpija

31 Aralık 2015 yılında Galatasaray

18 Ocak 2016 yılında Montreal

31 Aralık 2016 yılında Galatasaray

25 Ocak 2017 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2017 yılında Venados FC

25 Ocak 2018 yılında Chacarita Jrs

27 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

7 Mayıs 2018 yılında Johor DT II

24 Ağustos 2019 yılında Orlando City B

2 Mart 2020 yılında Juventude

1 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2020 yılında Rentistas

8 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2022 yılında S. Lorenzo Alem

14 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2022 yılında Trinidense

Lucas Ontivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ontivero şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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