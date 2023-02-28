Lucas Passerini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Passerini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Passerini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Passerini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Passerini 16 Temmuz 1994 tarihinde Formosa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Giuliano Passerini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Passerini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEXGEM yapmaktadır. Lucas Passerini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Passerini'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Passerini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lgpasserini/

Lucas Passerini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Passerini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Passerini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Passerini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Quilmes

24 Ocak 2015 yılında Comunicaciones

31 Aralık 2015 yılında Quilmes

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes BA

2 Ağustos 2017 yılında Tigre

31 Aralık 2017 yılında Estudiantes BA

23 Ocak 2018 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2018 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2018 yılında Guaraní

31 Aralık 2018 yılında Estudiantes BA

7 Ocak 2019 yılında Palestino

31 Aralık 2019 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2020 yılında Palestino

24 Ocak 2020 yılında CD Cruz Azul

3 Temmuz 2020 yılında Necaxa

31 Aralık 2020 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2021 yılında San Luis

30 Haziran 2021 yılında CD Cruz Azul

2 Şubat 2022 yılında La Calera

Lucas Passerini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Passerini şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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