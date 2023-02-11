Lucas Patanelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Patanelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Patanelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Patanelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Patanelli 25 Şubat 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Patanelli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Lucas Patanelli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dubai City FC futbol takımında oynamaktadır. Dubai City FC takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Patanelli'nin Dubai City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Patanelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Patanelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Patanelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Patanelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Vélez U20

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2021 yılında Karpaty Galych

4 Nisan 2022 yılında All Boys

6 Şubat 2023 yılında Dubai City FC

Lucas Patanelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Patanelli şuan Dubai City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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