Lucas Perez Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Perez Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Perez Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Perez Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Perez Godoy 30 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Perez Godoy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lucas Perez Godoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 28 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Perez Godoy'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Perez Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Perez Godoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Perez Godoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Perez Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Quilmes

11 Ağu 2016 yılında Sarmiento Junin

14 Eylül 2017 yılında Brown Adrogué

25 Ocak 2018 yılında UAI Urquiza

1 Temmuz 2018 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2019 yılında CD Morón

2 Eylül 2020 yılında Chacarita Jrs

8 Temmuz 2021 yılında Gimnasia (J)

18 Ocak 2022 yılında Atlanta

28 Mayıs 2022 yılında Deportivo Madry

Lucas Perez Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Perez Godoy şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.