Lucas Perri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Perri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Perri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Perri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Perri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Perri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Perri

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Perri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Perri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Perri 10 Aralık 1997 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Perri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Perri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Lucas Perri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Perri'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Perriboyu ve yaşı kaç

Lucas Perri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Perri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Perri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Perri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2019 yılında Crystal Palace

30 Haziran 2019 yılında São Paulo

19 Mayıs 2022 yılında Náutico

15 Ağu 2022 yılında São Paulo

17 Ağu 2022 yılında Botafogo

Lucas Perri kimdir

Lucas Perri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Perri şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Perri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U23 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Perri nereli

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