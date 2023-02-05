Lucas Piazon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Piazon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Piazon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Piazon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Piazon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Piazon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Piazon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Piazon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Piazon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Piazon 20 Ocak 1994 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Piazon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Piazon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Lucas Piazon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 7 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Piazon'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Piazon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LucasPiazon

http://www.instagram.com/LPiazon/

http://www.facebook.com/lucaspiazon/

Lucas Piazonboyu ve yaşı kaç

Lucas Piazon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Piazon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Piazon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Piazon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2008 yılında São Paulo U20

20 Ocak 2012 yılında Chelsea

16 Ocak 2013 yılında Málaga CF

30 Haziran 2013 yılında Chelsea

9 Ağu 2013 yılında Vitesse

7 Mayıs 2014 yılında Chelsea

24 Temmuz 2014 yılında E. Frankfurt

30 Haziran 2015 yılında Chelsea

31 Ağu 2015 yılında Reading

28 Nisan 2016 yılında Chelsea

31 Ağu 2016 yılında Fulham

31 Mayıs 2018 yılında Chelsea

31 Ocak 2019 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2019 yılında Chelsea

2 Eylül 2019 yılında Rio Ave FC

13 Ocak 2021 yılında Chelsea

14 Ocak 2021 yılında SC Braga

7 Nisan 2022 yılında Botafogo

30 Haziran 2023 yılında SC Braga

Lucas Piazon kimdir

Lucas Piazon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Piazon şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Piazon nereli

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