Lucas Possignolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Possignolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Possignolo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Possignolo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Possignolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Possignolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Possignolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Possignolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Possignolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Possignolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Possignolo 11 Mayıs 1994 tarihinde Piracicaba şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Possignolo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Possignolo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Possignolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Possignolo'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Possignolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Possignolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Possignolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Possignolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Portimonense

30 Haziran 2014 yılında São Paulo U20

1 Ağustos 2015 yılında Portimonense

30 Haziran 2017 yılında São Paulo U20

28 Ağustos 2017 yılında Portimonense

15 Nisan 2022 yılında ZJ FC

Lucas Possignolo kimdir

Lucas Possignolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Possignolo şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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Lucas Possignolo nereli

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