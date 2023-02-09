Lucas Pratto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pratto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Pratto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Pratto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Pratto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pratto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Pratto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Pratto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Pratto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Pratto 4 Haziran 1988 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas David Pratto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Pratto Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Lucas Pratto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Pratto'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Pratto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucaspratto/

Lucas Prattoboyu ve yaşı kaç

Lucas Pratto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Pratto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Pratto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Pratto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2007 yılında Tigre

30 Haziran 2008 yılında Boca Juniors II

2 Ağu 2008 yılında Lyn FK

30 Haziran 2009 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2009 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2010 yılında CA Unión

30 Haziran 2010 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2010 yılında U. Católica

30 Haziran 2011 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2011 yılında U. Católica

2 Temmuz 2011 yılında Genoa

8 Şubat 2012 yılında Vélez Sarsfield

31 Aralık 2012 yılında Genoa

10 Ocak 2013 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2015 yılında Atlético-MG

10 Şubat 2017 yılında São Paulo

8 Ocak 2018 yılında River Plate

4 Ocak 2021 yılında Feyenoord

30 Haziran 2021 yılında River Plate

19 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ağu 2021 yılında Vélez Sarsfield

Lucas Pratto kimdir

Lucas Pratto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Pratto şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Pratto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Pratto nereli

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