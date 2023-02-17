Lucas Prudhomme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Prudhomme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Prudhomme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Prudhomme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Prudhomme 31 Mayıs 1999 tarihinde Arlon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Lüksemburg,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Fernand Christophe Prudhomme şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Prudhomme Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Prudhomme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Prudhomme'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Prudhomme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Prudhomme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Prudhomme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Prudhomme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında RE Virton Alt.

1 Temmuz 2015 yılında RE Virton U17

1 Temmuz 2016 yılında RE Virton U19

1 Temmuz 2017 yılında RE Virton

14 Eylül 2020 yılında Gimnàstic

1 Şubat 2021 yılında Differdange 03

30 Haziran 2021 yılında Gimnàstic

31 Ağu 2021 yılında RFC Lüttich

Lucas Prudhomme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Prudhomme şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Prudhomme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RE Fouches, Excelsior Virton (-2012), FC Metz (2012-2014), Excelsior Virton (2014-2017)

Lüksemburg U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.