Lucas Prudhomme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Prudhomme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Prudhomme kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Prudhomme ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lucas Prudhomme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Prudhomme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Prudhomme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Prudhomme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Prudhomme 31 Mayıs 1999 tarihinde Arlon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Lüksemburg,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Fernand Christophe Prudhomme şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Prudhomme Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Prudhomme, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Prudhomme'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Prudhommeboyu ve yaşı kaç

Lucas Prudhomme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Prudhomme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Prudhomme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Prudhomme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında RE Virton Alt.

1 Temmuz 2015 yılında RE Virton U17

1 Temmuz 2016 yılında RE Virton U19

1 Temmuz 2017 yılında RE Virton

14 Eylül 2020 yılında Gimnàstic

1 Şubat 2021 yılında Differdange 03

30 Haziran 2021 yılında Gimnàstic

31 Ağu 2021 yılında RFC Lüttich

Lucas Prudhomme kimdir

Lucas Prudhomme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Prudhomme şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RE Fouches, Excelsior Virton (-2012), FC Metz (2012-2014), Excelsior Virton (2014-2017)

Lucas Prudhomme Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Prudhomme nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Leo Matzler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Matzler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Matzler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Matzler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paolo Arrivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Arrivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paolo Arrivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Arrivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Bodrazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Bodrazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Bodrazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Bodrazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daan Matterne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daan Matterne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daan Matterne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daan Matterne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları