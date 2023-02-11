Lucas Pruzzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Pruzzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Pruzzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Pruzzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Pruzzo 6 Temmuz 1994 tarihinde Rosario del Tala şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Damián Pruzzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Pruzzo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Pruzzo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Pruzzo'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Pruzzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Pruzzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Pruzzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Pruzzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2017 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2020 yılında Deportivo Armenio

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Madry

Lucas Pruzzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Pruzzo şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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