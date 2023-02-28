Lucas Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Quintana 2 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Quintana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Quintana, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Cerro Porteño U23 futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Quintana'nin Club Cerro Porteño U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lucas Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Quintana şuan Club Cerro Porteño U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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