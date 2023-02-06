Lucas Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ramos 3 Ocak 2001 tarihinde Sarandi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas de Ramos Silveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ramos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Ramos'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ramos şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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