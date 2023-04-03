Lucas Ravn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ravn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ravn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Ravn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Ravn 10 Eylül 2004 tarihinde København şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Børregaard Ravn şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Ravn Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Ravn, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Ravn'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lucas Ravn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Ravn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında SE Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF U19
Lucas Ravn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Ravn şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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