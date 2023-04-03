Lucas Ravn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ravn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lucas Ravn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Ravn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.