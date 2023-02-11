Lucas Rebecchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rebecchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Rebecchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Rebecchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Rebecchi 25 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Gabriel Rebecchi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Rebecchi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Soccer Agency yapmaktadır. Lucas Rebecchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 17 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Rebecchi'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Rebecchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Rebecchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Rebecchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Rebecchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Haziran 2022 yılında Gimnasia (J)

Lucas Rebecchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Rebecchi şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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