Lucas Ribeiro Maio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ribeiro Maio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Ribeiro Maio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Ribeiro Maio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Ribeiro Maio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ribeiro Maio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ribeiro Maio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ribeiro Maio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ribeiro Maio 18 Eylül 2003 tarihinde Nyon şehrinde doğmuştur.  Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ribeiro Maio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edenresults yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Team Vaud U21 futbol takımında oynamaktadır. Team Vaud U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Ribeiro Maio'nin Team Vaud U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Ribeiro Maioboyu ve yaşı kaç

Lucas Ribeiro Maio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Ribeiro Maio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U17

1 Temmuz 2020 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2021 yılında Team Vaud U21

Lucas Ribeiro Maio kimdir

Lucas Ribeiro Maio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ribeiro Maio şuan Team Vaud U21 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Ribeiro Maio nereli

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