Lucas Robertone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Robertone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Robertone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Robertone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Robertone 18 Mart 1997 tarihinde Concordia şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Gastón Robertone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Robertone Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Lucas Robertone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Robertone'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Lucas Robertone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucasrobertone16/

Lucas Robertone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Robertone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Robertone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Robertone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vélez II

1 Temmuz 2017 yılında Vélez Sarsfield

1 Ekim 2020 yılında UD Almería

Lucas Robertone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Robertone şuan UD Almería takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Robertone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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