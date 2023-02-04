Lucas Rocrou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rocrou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Rocrou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Rocrou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Rocrou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rocrou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Rocrou

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Rocrou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Rocrou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Rocrou 27 Mart 2003 tarihinde Saint-Pierre şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Fransa,Réunion uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Rocrou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Rocrou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Rocrou'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Rocrouboyu ve yaşı kaç

Lucas Rocrou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Rocrou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Rocrou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Rocrou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2021 yılında G. Bordeaux B

1 Ocak 2023 yılında G. Bordeaux

3 Ocak 2023 yılında Bourg-en-Bresse

10 Ocak 2023 yılında G. Bordeaux

Lucas Rocrou kimdir

Lucas Rocrou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Rocrou şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Marsouins (2010-2018), FC Girondins Bordeaux (2018-2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Rocrou nereli

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