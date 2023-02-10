Lucas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Rodriguez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Rodriguez 27 Eylül 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Nahuel Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Lucas Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Rodriguez'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Lucas Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2016 yılında Tiburones Rojos

11 Temmuz 2018 yılında Tigre

30 Haziran 2020 yılında Tiburones Rojos

1 Ekim 2020 yılında Independiente

13 Ocak 2023 yılında Rosario Central

Lucas Rodriguez kimdir

Lucas Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Rodriguez şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Rodriguez nereli

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