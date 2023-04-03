Lucas Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ruiz 22 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Omar Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ruiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste II futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Ruiz'nin Club Ferro Carril Oeste II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Ferro II

Lucas Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ruiz şuan Club Ferro Carril Oeste II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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