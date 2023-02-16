Lucas Ryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ryan 11 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Ryan Dias Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ryan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Ryan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Ryan'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Ryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Ryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Ryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Inter U20

31 Aralık 2022 yılında Vere FC

17 Ocak 2023 yılında Inter U20

19 Ocak 2023 yılında CSA

1 Aralık 2023 yılında Inter U20

Lucas Ryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ryan şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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