Lucas Sahraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Sahraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Sahraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Sahraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Sahraoui 30 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Sahraoui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Sahraoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Sahraoui'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Sahraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Sahraoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Sahraoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Sahraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Sahraoui şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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