Lucas Sanabria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Sanabria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Sanabria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Sanabria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Sanabria 13 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Daniel Sanabria Brítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Sanabria Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lucas Sanabria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Sanabria'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Sanabria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Sanabria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Sanabria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Sanabria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Libertad

5 Ocak 2022 yılında Tacuary FBC

31 Aralık 2022 yılında Libertad

Lucas Sanabria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Sanabria şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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