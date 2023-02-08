Lucas Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Santos 7 Mart 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Santos da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Santos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Portuguesa (RJ) futbol takımında oynamaktadır. AA Portuguesa (RJ) takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Santos'nin AA Portuguesa (RJ) ile sözleşmesi 30 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lucas_santos

http://www.instagram.com/lucassantos/

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Lucas Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Vasco da Gama

1 Eylül 2019 yılında CSKA Moskova

31 Aralık 2019 yılında Vasco da Gama

9 Haziran 2021 yılında Brasil-RS

31 Aralık 2021 yılında Vasco da Gama

24 Ocak 2022 yılında Tombense

31 Ocak 2023 yılında AA Portuguesa

30 Eylül 2023 yılında Tombense

Lucas Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Santos şuan AA Portuguesa (RJ) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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