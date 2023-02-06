Lucas Sasha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Sasha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Sasha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Sasha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Sasha 1 Mart 1990 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Pacheco Affini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Sasha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Lucas Sasha, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Sasha'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Sasha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucas.sasha/

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Lucas Sasha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Sasha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Sasha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Sasha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barueri-SP

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2011 yılında Pinheiros-SC

1 Eylül 2011 yılında Catanzaro

1 Aralık 2011 yılında Pinheiros-SC

1 Ocak 2012 yılında EC São José

1 Temmuz 2012 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2013 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets

10 Temmuz 2019 yılında Aris Selanik

18 Temmuz 2022 yılında Fortaleza

Lucas Sasha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Sasha şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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