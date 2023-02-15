Lucas Shlimon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Shlimon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Shlimon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Shlimon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Shlimon 15 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Shlimon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Shlimon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Shlimon'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Shlimon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Shlimon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucas Shlimon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Shlimon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2020 yılında Assyriska IK

9 Ocak 2022 yılında Örebro SK

Lucas Shlimon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Shlimon şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jönköpings Södra IF (-2019), Assyriska Turabdin IK (2020-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.