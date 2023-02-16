Lucas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Silva 28 Nisan 1994 tarihinde Saubara şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Silva de Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Silva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 20 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Silva'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Silvaboyu ve yaşı kaç

Lucas Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Santa Clara

30 Haziran 2016 yılında Tombense

1 Ocak 2018 yılında Central

10 Nisan 2018 yılında Tombense

4 Mayıs 2018 yılında América-RN

26 Temmuz 2018 yılında Tombense

27 Temmuz 2018 yılında Santa Helena

13 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2019 yılında AA Anapolina

14 Ağu 2019 yılında Bilinmiyor

16 Aralık 2019 yılında Vila Nova FC

15 Temmuz 2020 yılında EC Água Santa

31 Temmuz 2020 yılında Vila Nova FC

29 Ekim 2020 yılında Mirassol-SP

1 Ekim 2021 yılında Figueirense FC

11 Ocak 2022 yılında Piracicaba

20 Mayıs 2022 yılında Santa Cruz

Lucas Silva kimdir

Lucas Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Silva şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Lucas Silva nereli

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