Lucas Siqueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Siqueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Siqueira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Siqueira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Siqueira 23 Eylül 1988 tarihinde Bom Jardim şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Santos Siqueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Siqueira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Siqueira, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Siqueira'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Siqueira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Siqueira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Siqueira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Siqueira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mayıs 2013 yılında Macaé

31 Aralık 2013 yılında Friburguense-RJ

1 Temmuz 2014 yılında Macaé

31 Aralık 2014 yılında Friburguense-RJ

1 Ocak 2015 yılında Vasco da Gama

20 Aralık 2015 yılında Friburguense-RJ

29 Ocak 2016 yılında Paysandu SC

30 Kasım 2016 yılında Friburguense-RJ

1 Ocak 2017 yılında Ceará SC

23 Ekim 2017 yılında Friburguense-RJ

24 Ekim 2017 yılında Novorizontino

27 Mart 2018 yılında Friburguense-RJ

4 Nisan 2018 yılında CRB

30 Kasım 2019 yılında Friburguense-RJ

22 Ocak 2020 yılında Portuguesa

22 Temmuz 2020 yılında Remo

19 Ocak 2022 yılında Ituano

Lucas Siqueira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Siqueira şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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