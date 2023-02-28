Lucas Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Soto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Soto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Soto 24 Şubat 2003 tarihinde Quillota şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Sebastián Soto Olivares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Soto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Soto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Soto'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Colo Colo

Lucas Soto kimdir

Lucas Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Soto şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Soto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Soto nereli

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