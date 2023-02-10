Lucas Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Souto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Souto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Souto 11 Ekim 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Alessandro Souto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Souto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Lucas Souto, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Souto'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Souto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Souto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Souto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Souto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ferro II

3 Eylül 2020 yılında Ferro

8 Temmuz 2022 yılında Defensa

25 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Defensa

Lucas Souto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Souto şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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