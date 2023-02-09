Lucas Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Suarez 17 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Suarez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Suarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Suarez'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Quilmes II

1 Ağu 2016 yılında Sarmiento Junin

7 Temmuz 2017 yılında Defensa

1 Şubat 2018 yılında Estudiantes RC

8 Şubat 2021 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2022 yılında Estudiantes RC

12 Temmuz 2022 yılında CA Talleres

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes RC

Lucas Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Suarez şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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