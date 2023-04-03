Lucas Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Suarez 27 Temmuz 2001 tarihinde Pola de Siero şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Suárez Estrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Suarez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Lucas Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Suarez'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Sporting B

Lucas Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Suarez şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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