Lucas Torro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Torro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Torro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Torro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Torro 19 Temmuz 1994 tarihinde Cocentaina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Torró Marset şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Torro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Lucas Torro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Torro'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Lucas Torro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/lucastorro94/

Lucas Torro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Torro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Torro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Torro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Alcoyano U19

1 Ağu 2012 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2013 yılında RM Kastilya

18 Temmuz 2016 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

6 Temmuz 2017 yılında Osasuna

1 Temmuz 2018 yılında Real

5 Temmuz 2018 yılında E. Frankfurt

4 Ağu 2020 yılında Osasuna

Lucas Torro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Torro şuan Osasuna takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Torro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Contestano (2002–2003), Ontinyent CF (2003-2005), Hércules CF Alicante (2005-2007), CD Alcoyano (2007-2008)

İspanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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