Lucas Varaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Varaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Varaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Varaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Varaldo 24 Şubat 2002 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Ariel Varaldo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Varaldo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. Lucas Varaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Varaldo'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Varaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Varaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Varaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Varaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Haziran 2019 yılında Lanús II

1 Ocak 2022 yılında Lanús

1 Ocak 2023 yılında Almagro

31 Aralık 2023 yılında Lanús

Lucas Varaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Varaldo şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lucas Varaldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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