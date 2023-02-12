Lucas Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Vazquez 1 Temmuz 1991 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Vázquez Iglesias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Vazquez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Lucas Vazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 2 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Lucas Vazquez'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Vazquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Lucasvazquez91

http://www.instagram.com/lucasvazquez91/

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Lucas Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2008 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2011 yılında RM Kastilya

19 Ağu 2014 yılında Espanyol

30 Haziran 2015 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol

2 Temmuz 2015 yılında Real

Lucas Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Vazquez şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Vazquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Curtis (2000-2004)Ural CF (2004-2007)

İspanya takımında 11 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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