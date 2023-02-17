Lucas Ventura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ventura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Ventura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Ventura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Ventura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ventura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ventura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ventura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ventura 19 Mayıs 1998 tarihinde Leopoldina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas de Souza Ventura şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ventura Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Ventura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Ventura'nin Portimonense SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucas Venturaboyu ve yaşı kaç

Lucas Ventura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Ventura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Ventura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ventura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2018 yılında Sport Recife

11 Aralık 2018 yılında Cruzeiro

24 Nisan 2019 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2020 yılında Cruzeiro

10 Mart 2022 yılında Avaí FC

31 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

24 Ocak 2023 yılında Portimonense

Lucas Ventura kimdir

Lucas Ventura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ventura şuan Portimonense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Lucas Ventura nereli

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