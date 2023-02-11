Lucas Vesco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Vesco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Vesco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Vesco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Vesco 28 Ocak 1991 tarihinde Quiroga şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Vesco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. Lucas Vesco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Vesco'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Vesco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Vesco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Vesco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Vesco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2012 yılında Racing Club

30 Haziran 2013 yılında Club Rivadavia de Lincoln

23 Temmuz 2013 yılında Tigre

30 Haziran 2014 yılında Club Rivadavia de Lincoln

1 Ocak 2016 yılında Agropecuario

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Lucas Vesco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Vesco şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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