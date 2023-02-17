Lucas Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Villagra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Villagra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Villagra 13 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Villagra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Villagra, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Villagra'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Villagra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Villagra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucas Villagra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Villagra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Villagra şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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