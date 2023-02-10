Lucas Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Villalba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Villalba

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Villalba 19 Ağu 1994 tarihinde Florencio Varela şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Hernán Villalba şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Villalba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Lucas Villalba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Villalba'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Villalbaboyu ve yaşı kaç

Lucas Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Independiente

1 Ocak 2016 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2016 yılında Independiente

12 Ocak 2017 yılında Huracán

30 Haziran 2018 yılında Independiente

9 Temmuz 2018 yılında Aldosivi

30 Haziran 2019 yılında Independiente

16 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

11 Şubat 2021 yılında Argentinos Jrs.

Lucas Villalba kimdir

Lucas Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Villalba şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Villalba nereli

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