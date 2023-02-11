Lucas Villarruel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Villarruel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Villarruel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Villarruel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Villarruel 13 Kasım 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas David Villarruel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Villarruel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Lucas Villarruel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Villarruel'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Villarruel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Villarruel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Villarruel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Villarruel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Huracán II

1 Ocak 2012 yılında Huracán

1 Temmuz 2016 yılında Olimpo

16 Mayıs 2018 yılında Huracán

9 Temmuz 2018 yılında Defensa

30 Haziran 2019 yılında Huracán

1 Temmuz 2019 yılında Defensa

1 Ağu 2019 yılında Newell's

31 Aralık 2019 yılında Defensa

22 Ocak 2020 yılında LDU Quito

4 Ocak 2023 yılında GyE Mendoza

Lucas Villarruel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Villarruel şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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