Lucas Wabnig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Wabnig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Wabnig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Wabnig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Wabnig 14 Ağu 1995 tarihinde Hartberg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Wabnig Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Wabnig, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Lucas Wabnig'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Wabnig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Wabnig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Wabnig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Wabnig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hartberg Alt.

1 Temmuz 2009 yılında AKA Kapfenberg

1 Temmuz 2012 yılında Rapid/KSV III

25 Temmuz 2013 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2014 yılında SV Lafnitz

Lucas Wabnig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Wabnig şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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09/2001-06/2007 Union Rabenwald, 07/2007-06/2009 TSV Hartberg

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