Lucas Zahaczewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Zahaczewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Zahaczewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Zahaczewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Zahaczewski 17 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Zahaczewski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guido Walter yapmaktadır. Lucas Zahaczewski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Zahaczewski'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Zahaczewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Zahaczewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Zahaczewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Zahaczewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2017 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2018 yılında Gr. Fürth II

1 Temmuz 2020 yılında SpVgg Bayreuth

Lucas Zahaczewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Zahaczewski şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV Oberthulba, 1.FC Schweinfurt 05 (-2011), SpVgg Greuther Fürth (2011-2018)

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