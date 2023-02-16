Lucca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucca 2 Nisan 2003 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucca Holanda Sampaio Tavares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına - tarihinde katılmıştır. Lucca'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lucca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında Inter U20

Lucca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucca şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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