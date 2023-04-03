Lucca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lucca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.