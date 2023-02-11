Lucca Sesano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucca Sesano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucca Sesano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucca Sesano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucca Sesano 29 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucca Sesano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucca Sesano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lucca Sesano'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucca Sesano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucca Sesano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucca Sesano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucca Sesano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında All Boys II

1 Ağu 2021 yılında All Boys

Lucca Sesano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucca Sesano şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.