Lucescu, Başakşehir - BB Erzurumspor maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Medipol Başakşehir ile BB Erzurumspor arasında oynanan lig maçını stattan takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile mücadele etti. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti. Lucescu'ya yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti. Müsabakayı ayrıca eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk de izledi.

Kaynak: İHA