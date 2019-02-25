İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Lucescu maç bitmeden stattan ayrıldı

Lucescu maç bitmeden stattan ayrıldı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izlemek için Vodafone Park'a gelen A Milli Takım eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın 85. dakikasında stattan ayrıldı.

Lucescu maç bitmeden stattan ayrıldı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izlemek için Vodafone Park'a gelen A Milli Takım eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın 85. dakikasında stattan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Mili Takım'ın eski Teknik Direktörü Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti. İkilinin maçın bitimini beklemeden 85. dakikada stattan ayrılması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.